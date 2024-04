Accadde Oggi: il Freddie Mercury Tribute Concert

Il 20 aprile del 1992, proprio come oggi, si teneva il Freddie Mercury Tribute Concert, al Wembley Stadium di Londra. Un concerto storico, per ricordare l'iconico frontman dei Queen, scomparso l'anno precedente. Per il concerto, furono esauriti oltre 72.000 tagliandi in meno di quattro ore, nonostante non si fosse ancora diffusa la notizia per cui sarebbero saliti sul palco altri artisti celebri, oltre alla band. E in effetti, si rivelò un vero successo. Non solo un meraviglioso concerto, ma un evento intriso di dolore per la perdita di Freddie, con la fortissima volontà di sensibilizzare il pubblico ad un argomento ancora spinoso, l'AIDS. Proprio per questa ragione, i proventi dell'evento furono devoluti in beneficenza alla Mercury Phoenix Trust per contribuire alla ricerca ed informare: questo, per un totale di 14 milioni.

Sul palco, salirono le più grandi star mondiali: Robert Plant, Guns N' Roses, David Bowie, Elton John, ovviamente i Queen e persino un artista italiano, Zucchero, fra i molti altri.

Lo show, fu l'ultimo concerto del bassista John Deacon insieme ai Queen (fatta eccezione per un'apparizione live nel gennaio del '97).

Secondo le stime ufficiali, il concerto trasmesso in mondovisione, raggiunse le case di oltre un miliardo di persone: fu un evento a dir poco epocale, che ricordiamo con affetto e un pizzico di nostalgia. Qui sotto, potrete alcuni video delle esibizioni di quella notte del 20 aprile di ventisei anni fa.

La scaletta completa del Freddie Mercury Tribute Concert, al Wembley Stadium di Londra

Metallica – "Enter Sandman", "Sad but True", "Nothing Else Matters"

Extreme – Queen Medley, "Love of My Life" (Gary Cherone & Nuno Bettencourt), "More Than Words"

Def Leppard – "Animal", "Let's Get Rocked", "Now I'm Here" (con Brian May)

Bob Geldof – "Too Late God"

Spinal Tap – "The Majesty of Rock"

U2 – "Until the End of the World" – via satellite da Sacramento, California

Guns N' Roses – "Paradise City", "Knockin' on Heaven's Door"

Mango Groove – "Special Star" – via satellite da Johannesburg, South Africa

Elizabeth Taylor – AIDS Prevention Speech

Le performance coi Queen

Queen + Joe Elliott/Slash – "Tie Your Mother Down"

Queen + Roger Daltrey & Tony Iommi – "Heaven and Hell" (intro), "Pinball Wizard" (intro), "I Want It All"

Queen + Zucchero – "Las Palabras de Amor"

Queen + Gary Cherone & Tony Iommi – "Hammer to Fall"

Queen + James Hetfield/Tony Iommi – "Stone Cold Crazy "

Queen + Robert Plant – "Innuendo (including parts of "Kashmir"), "Thank You" (intro), "Crazy Little Thing Called Love"

Brian May + Spike Edney – "Too Much Love Will Kill You"

Queen + Paul Young – "Radio Ga Ga"

Queen + Seal – "Who Wants to Live Forever"

Queen + Lisa Stansfield – "I Want to Break Free"

Queen + David Bowie & Annie Lennox – "Under Pressure"

Queen + Ian Hunter, David Bowie, Mick Ronson, Joe Elliot & Phil Collen – "All the Young Dudes"

Queen + David Bowie & Mick Ronson – "Heroes"

Queen + George Michael – "'39"

Queen + George Michael & Lisa Stansfield – "These Are the Days of Our Lives"

Queen + George Michael – "Somebody to Love"

Queen + Elton John & Axl Rose – "Bohemian Rhapsody"

Queen + Elton John & Tony Iommi – "The Show Must Go On"

Queen + Axl Rose – "We Will Rock You"

Queen - We Are the Champions"

Queen – "God Save the Queen"