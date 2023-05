In una recente intervista, la madre di Kurt Cobain, Wendy Cobain, ha ricordato la prima volta che ha sentito il classico dei Nirvana "Smells Like Teen Spirit", quando suo figlio decise di suonarlo a basso volume per lei, dopo averglielo tenuto nascosto per tre giorni.

Parlando alla mostra Growing Up Kurt Cobain, recentemente inaugurata in Irlanda, ha ricordato quel momento: "'Mamma, posso mettere un nastro sullo stereo? E' la mia registrazione' La mia risposta fu, 'Sei qui da tre giorni, e ne sento parlare solo adesso?'" ha ricordato la donna, ripensando alla visita di Kurt a casa della famiglia. "Si offrì anche di tenere basso il volume perchè il suo patrigno stava guardando una partita di calcio, ma io gli dissi di alzare il volume!"

Da subito, Wendy capì che quel brano sarebbe diventato un vero e proprio successo mondiale, ma Kurt non le credette, pensando si trattasse solo dei classici "complimenti da mamma". Ha ricordato di avergli detto qualche giorno dopo: "Non penso che tu sia pronto per questo successo. Come farai?"

Il resto, è storia.

