I Queen avrebbero dovuto fare un'apparizione al Today Show di Bill Grundy, ma a Freddie venne un incredibile mal di denti, perciò, disperata, la EMI, offrì come rimpiazzo dell'ultimo secondo un gruppo nuovo e promettente, i Sex Pistols.

Nel 1976, la parola 'fottuto' nella tv inglese non esisteva. Era stata detta solo altre due volte, e per ciascuna c'era stata un'interrogazione parlamentare. Allo stesso modo, nessuno aveva mai parlato di 'punk' sui quotidiani, per lo meno, non fino a quel giorno. Quando i Sex Pistols andarono al Today, avevano firmato con la EMI da appena due mesi.

Il produttore dello show pensò che, avendo riservato loro soltanto un minuto e mezzo, nulla sarebbe potuto andare storto. L'avvertimento sul fatto che avrebbero potuto dire, proprio, 'fottuto' non venne preso sul serio. Dal primo istante, i Pistols furono gestiti male: il conduttore Grundy, coi suoi modi paternalistici, si scavò la fossa da solo; dopo pochi istanti infatti, iniziarono a scimmiottarlo leggendo il gobbo. Dopo la sua introduzione un brevissimo filmato sulla scena punk, Grundy mise in dubbio la sincerità dei proclami anti-capitalistici della band, dopo tutto, avevano strappato alla EMI un assegno da 40.000 sterline. Per tutta risposta Steve Jones rispose alla provocazione dicendo: "Cazzo, l'abbiamo speso alla grande, vero?". A quel tempo, le persone come Grundy erano un po' come i padroni dell'universo, o comunque si atteggiavano come tali, credendo che qualunque ospite fosse felice per il semplice fatto di essere lì, non si preoccupava nè della sua arroganza nè di bere.