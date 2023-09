A PROPOSITO DELLE GHOST TRACK...

Non tutti sanno che la moda di inserire delle “ghost track”, delle tracce fantasma non segnalate dai libretti, iniziò con l’album “Abbey Road” dei Beatles, uscito nel 1969: l’album si chiudeva infatti con “Her Majesty”, un breve brano per voce e chitarra acustica cantato da Paul McCartney non segnalato nelle note di copertina.





Il titolo venne poi inserito nella tracklist delle riedizioni del disco.