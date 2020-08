Le 5 copertine di dischi rock più censurate

Arctic Monkeys - SUCK IT AND SEE

SUCK IT AND SEE, pubblicato il 5 giugno 2011, è il quarto album in studio della band inglese Arctic Monkeys, a cui il gruppo ha lavorato con il produttore James Ford.

Alex Turner dichiarò che la censura statunitense non capì che quella frase voleva semplicemente invitare ad ascoltare il disco prima di giudicare. Certo, la prima interpretazione che viene in mente non è proprio questa...