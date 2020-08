Le due versioni di “Hurt”: Nine Inch Nails e Johnny Cash

Cosa c'entra Johnny Cash in tutto questo? In quel periodo, Cash stava cercando, insieme al suo produttore, dei brani da inserire nel quarto capitolo della sua serie di album per l'etichetta discografica American Recordings. Quando gli fu proposto questo brano, non ci pensò due volte. Il cantautore statunitense notò subito un'affinità fra il proprio modo di pensare e quello di Reznor, tanto da arrivare ad affermare che lui stesso avrebbe potuto scrivere un pezzo del genere solo qualche anno prima.

Bisogna tenere a mente anche un'altra cosa: Cash, in quel momento, era già piuttosto anziano e provato da molti anni di malattia. Il cantautore soffriva di gravi problemi di salute e difatti spirerà solo un anno dopo la pubblicazione di Hurt, nel 2003, a pochi mesi di distanza dall'amata moglie June. Hurt sarà inclusa in AMERICAN IV: THE MAN COMES AROUND, ultimo album di Cash.

Il video legato alla canzone ebbe un enorme successo: le riprese vedono Cash come protagonista della propria vita, che viene rivissuta con immagini legate ai momenti più salienti. È ben visibile anche l'estrema fragilità di un uomo ormai anziano che canta: “Everyone I know goes away in the end”, consapevole del fatto che per lui queste parole saranno un addio.