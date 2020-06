Il complesso caso degli Egg, degli Uriel e degli Arzachel

Forse non fu l'album che li fece sfondare ma gli fece guadagnare comunque una certa fama dato che, per molti anni a venire, verranno pubblicati moltissimi bootleg relativi al disco – vi abbiamo parlato qui del fenomeno del bootlegging – e, anche per via della breve vita che ebbe la Evolution (l'etichetta che lo produsse) divenne presto un pezzo da collezione. Insomma, fu una vera scelta azzeccata per gli Uriel, Arzachel o Egg che dir si voglia.