La lunga amicizia tra Chris Cornell e Chester Bennington

Tuttavia, è probabile che Bennington non abbia mai superato la dipartita dell'amico. Due mesi dopo, il 20 luglio 2017, il corpo del frontman dei Linkin Park venne trovato senza vita. Sicuramente, erano molte le questioni che turbavano l'artista e che lo avevano spinto a prendere tale decisione, ma un dato in particolare non lascia dubbi sul ruolo avuto dal suicidio dell'amico: quel giorno, Cornell avrebbe compiuto 53 anni.

Oggi, il mondo piange la perdita di due artisti sensazionali, oltre che due amici che hanno condiviso momenti fondamentali.

There's an emptiness tonight

A hole that wasn't there before

And I keep reaching for the light

But I can't find it anymore

There's an emptiness tonight

A heavy hand that pulls me down

They say it's gonna be alright

But can't begin to tell me how

C’è un vuoto stasera

Un buco che prima non c’era

E continuo a cercare la luce

Ma non riesco più a trovarla

C’è un vuoto stasera

Una mano pesante che mi spinge giù

Dicono che andrà tutto bene

Ma non sanno dirmi come

(Looking for an Answer, Linkin Park).