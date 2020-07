I vinili più venduti dell’ultima settimana

Torna in seconda posizione, dopo una settimana passata in sesta, MR. FINI, sesto album di Guè Pequeno, pubblicato il 26 giugno 2020 per Universal Music Italia. Nella copertina, il musicista tiene in mano un gatto birmano: un'immagine che ricorda l'iconica scena de Il padrino, in cui Don Vito Corleone accarezza il suo gatto.