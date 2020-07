Ziggy Marley: in arrivo un album con Tom Morello, Alanis Morissette e Ben Harper

Ziggy, figlio di Bob Marley, torna a settembre con un nuovo album in compagnia di ospiti speciali. Tutti i dettagli:

Uscirà il 18 settembre MORE FAMILY TIME, nuovo album in studio di Ziggy Marley (David Nesta Marley), figlio primogenito del compianto musicista e leader carismatico giamaicano Bob Marley, di cui vi abbiamo parlato qua, e della moglie Rita.

Il disco è il seguito ideale di FAMILY TIME, terzo disco in studio del musicista pubblicato nel 2009. Un disco speciale, che vede la partecipazione di parecchi collaboratori: Sheryl Crow, che si è unita a Ziggy per la traccia Everywhere You Go, Lisa Loeb per Music Is in Everything, il chitarrista dei Rage Against the Machine Tom Morello, che insieme a Busta Rhymes e Isaiah Marley ha inciso Move Your Body, Angelique Kidjo per Jambo e la cantautrice canadese Alanis Morissette, che ha cantato Please Excuse Me Thank you.

Ben Harper ha invece affiancato Ziggy per il primo estratto dal lavoro, Play with Sky, già reso disponibile in streaming: