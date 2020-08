Quell’ultimo concerto dei Queen con Freddie Mercury

Tornando al concerto-evento dei Queen, questo fece parte di un tour più ampio composto da ventisei date europee, delle quali la prima si tenne il 7 giugno del 1986 a Stoccolma mentre l'ultima fu proprio la sopracitata tappa a Knebworth.

Si trattava di un tour pensato per promuovere l'album pubblicato nel giugno dello stesso anno, A KIND OF MAGIC, dodicesimo album in studio della band e ultimo disco dei Queen a essere promosso tramite un tour per via dell'aggravarsi delle condizioni di salute di Mercury al quale, l'anno successivo, venne diagnosticato l'AIDS.

I primi segni della malattia si iniziarono a vedere già da questo ultimo concerto, alla fine del quale l'artista dichiarò di non essere più in grado di sopportare eventi del genere dato che aveva dolori sparsi in tutto il corpo. Nessuno dei suoi compagni, però, diede allora troppo peso a queste parole dato che Mercury si lamentava spesso di essere molto stanco dopo i concerti più impegnativi (e questo fu di certo uno dei più onerosi).