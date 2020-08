Da dove viene il nome dei Soft Machine?

I Soft Machine sono uno dei gruppi di punta della scena prog di Canterbury. Eppure in pochi sanno che il loro nome viene da un libro... Che cosa significa?

L'origine dei Soft Machine si può far risalire alla primavera del 1966. Robert Wyatt, Daevid Allen e Kevin Ayers, che si erano conosciuti a Canterbury, si trovavano a Deià, sull'isola di Maiorca. All'epoca, infatti, molti musicisti alternavano soggiorni inglesi ad altri nel comune spagnolo.

I tre stavano prendendo il sole quando il milionario Wes Brunson li avvicinò, e annunciò loro che "per servire Dio doveva regalare un sacco di soldi a persone che annuncino la nuova era" e, così, decise di finanziare il progetto musicale dei ragazzi.

O almeno, questa è la versione di Gilli Smyth, la compagna di Allen. Secondo Allen, invece, è stato Ayers ad assillare il milionario, in modo che il loro sogno prendesse il volo. Qualunque sia la verità, quel giorno i tre musicisti trovarono qualcuno disposto ad investire nel loro progetto: era l'inizio dei Soft Machine.

Solo che, all'epoca, non si chiamavano Soft Machine, ma Mister Head. La formazione del maggio del '66, oltre ai tre sopracitati, comprendeva anche Mike Ratlenge (tastierista) e il road manager Hug Hopper. Dopo un primo cambio di nome in Bishops of Canterbury (i vescovi di Caterbury), nell'agosto di quell'anno arrivano finalmente alla scelta definitiva: da quel momento in poi sarebbero stati conosciuti come Soft Machine.

Ma da dove viene questo nome?