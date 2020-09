“Stand By Me”: l’eterno lascito di Ben E. King

Spostandoci invece in Italia, la cover più celebre è sicuramente Pregherò di Adriano Celentano, uno dei primi interpreti, se non il capostipite, della rielaborazione del brano. Questo è prima pubblicato come singolo nel 1962 e poi inserito nell'album NON MI DIR (1965). In brevissimo tempo lancia il giovane artista in vetta alle classifiche, offrendo una versione apprezzatissima in Italia e all'estero.

Ci limitiamo così a queste due versioni più simboliche, anche se ce ne sarebbero moltissime altre che offrono, in base alla voce e al contesto storico in cui si inseriscono, svariate sfaccettature. Ma nella memoria rimane l'originale di King, che sembra trasformare in oro qualsiasi cosa tocchi. Il suo lascito musicale, anche solo per questa canzone, sarà immortale.