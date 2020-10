Quando David Bowie fece arrabbiare Stevie Ray Vaughan

Sapete perché Stevie Ray Vaughan abbandonò il tour di LET'S DANCE alla sua vigilia? A quanto pare, la colpa fu di David Bowie...

Facciamo un salto negli anni Ottanta: all’epoca, Stevie Ray Vaughan aveva già collaborato con gruppi come i Paul Ray & the Cobras, con cui registrò TEXAS CLOVER, ma anche alla fondazione dei Double Trouble. La band era già apparsa in radio e iniziava a farsi conoscere.

Un primo imput per la svolta della loro carriera venne nientemeno che da Mick Jagger: fu lui a farli notare al produttore Jerry Wexler, grazie al quale i Double Trouble parteciparono al Montreux Jazz Festival, nel 1982.

Proprio durante questo concerto, un fallimento agli occhi del pubblico, vennero addocchiati da David Bowie, che in seguito chiese a Stevie Ray Vaughan di collaborare con lui all'album LET’S DANCE. Questo fu il trampolino di lancio del musicista, ma le cose non andarono come previsto.