Come sono nati i Judas Priest?

Al Atkins era un burattinaio che cercava di trovare il giusto posto per i suoi musicisti. Ma non era facile, questi andavano e venivano, tanto che, dopo John Perry, alla chitarra arrivarono K.K. Downing e poi Ernie Chataway. L'unico che mantenne una stabilità dal 1970 a oggi è il bassista Ian Hill.

Così i Judas Priest affrontarono il classico iter faticoso che dai pub di provincia cercava la sua realizzazione sui grandi palchi. E in questo momento storico della band, che potremmo definire come quello delle origini, Al Atkins era il collante del gruppo, un faro, un simbolo e un'icona. Complici i suoi caratteristici occhiali a specchio e la voce ruvida e graffiante. E, nonostante la mobilitazione fluida interna alla band, il successo arrivò a breve, grazie al loro inconfondibile stile. Come a dire, anche se inverti l'ordine dei fattori, il risultato non cambia.

Al Atkins fu anche il portavoce dei primi due album della band, che divennero entrambi dischi d'oro. Oltre a caratterizzarsi come co-autore di molti brani, tra cui Victim Of Changes, ibrido combinatorio tra Whiskey Woman di Atkins e Red Light Lady di Halford.

Stava dunque arrivando il fatidico momento in cui Atkins avrebbe dovuto cedere il trono ad Halford. Il compianto abbandono della band fu dovuto a problemi personali, infatti Atkins era già sposato con un figlio all'epoca e l'ancora altalenante carriera da musicista non gli permetteva di mantenere la sua famiglia. Così, anche se all'inizio non apprezzava la voce di Halford, Atkins passò il microfono e il resto è storia. La sua presenza, seppur frammentaria rimarrà per sempre un riferimento per i Judas Priest.