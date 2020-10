TRANSFORMER: come Lou Reed divenne una star

Album-cardine del rock dei 70 e non solo, TRANSFORMER non lamenta reali cadute di tono e contiene Perfect Day e Walk On The Wild Side, forse i più celebri dei (pochi) brani di Lou Reed conosciuti dal pubblico generico. Il primo è una stupenda ballad sospesa tra estasi e malinconia nella quale alcuni hanno voluto vedere un’ode “occulta” all’eroina (tesi verosimile, ma sempre smentita dall’autore), il secondo un confidenziale rhythm and blues “mutante” dedicato alla fauna di New York e in particolare a quella che frequentava la Factory di Andy Warhol, con riferimenti espliciti a transessualità, droga e marchette.

Pazzesco e magnifico che sia stato scelto come singolo di lancio (con Perfect Day sul retro) e che abbia goduto di un’intensa programmazione radiofonica, con conseguente ascesa delle classifiche fino al n. 10 in UK e al n. 16 in USA.

Ridurre il 33 giri solo a questo pur formidabile uno-due sarebbe però un’eresia, giacché la scaletta offre molto altro. Ad esempio, l’iniziale, scoppiettante Vicious, con un tiro alla Sweet Jane, e la morbida e quasi bowieana Satellite Of Love, che però (come l’articolata, brillante Andy’s Chest, affettuoso omaggio al mentore Warhol) era stata scritta all’epoca dei Velvet Underground.