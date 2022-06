Iron Maiden: le 7 copertine più belle dei singoli anni Ottanta

Run To The Hills (1982)

Particolarmente controversa da un punto di vista religioso è anche la cover di Run To The Hills, tratto dall’album THE NUMBER OF THE BEAST. Qui Eddie, armato di falce alla Shining, tiene per il collo il Diavolo, in una battaglia epica su un evocativo altare di roccia. Sotto di loro serpeggia una coltre di creature dannate, dove volti irriconoscibili si mescolano in un immaginario dantesco. Anche in questo caso il tema della lotta richiama il testo della canzone, composto dal bassista Steve Harris e incentrato sul conflitto tra nativi americani ed europei, come lascia presagire lo sfondo selvaggio e desertico della scena.