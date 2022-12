I migliori brani rock del 2022

Mick Jagger - Strange Game

Iniziamo col botto con un brano che, di fatto, era stato concepito inizialmente come colonna sonora della serie Apple TV+ Slow Horses, salvo poi rivelarsi particolarmente efficace anche come singolo.

Slash (Feat. Myles Kennedy And The Conspirators) - Call Off The Dogs

4 è stato l'ultimo album di Slash e i Conspirators. Il disco è stato inciso senza overdubbing, con la band a suonare contemporaneamente le tracce in sala. La formula si è rivelata particolarmente efficace in tracce come quella in oggetto, dalla prorompente attitudine punk.

Bruce Springsteen - Do I Love You (Indeed I Do)

L'album di cover ONLY THE STRONG SURVIVE rilasciato di recente dal Boss ha ricevuto un'accoglienza migliore rispetto alle aspettative, già alte. Rivisitando in maniera del tutto personale i grandi classici della Motown, Springsteen ha esplorato le grandi glorie del suo passato, osservando tributi particolarmente riusciti agli artisti che, da giovane, l'avevano spinto verso la musica.

Queen - Face It Alone

Come non inserire nella nostra top delle migliori canzoni del 2022, l'ultima traccia a datarsi emersa dagli archivi dei Queen con un glorioso Freddie Mercury ancora al microfono. Face It Alone è un uragano emozionale, reso ancor più evocativo e bruciante dall'assenza del suo leggendario interprete.

Eddie Vedder - Brother The Cloud

Da EARTHLING, Brother The Cloud presenta uno dei testi più introspettivi e intimi mai scritti dal frontman dei Pearl Jam. Brother The Cloud è un omaggio di Vedder al fratellastro scomparso dopo un incidente in montagna nel 2016 ed analizza la sofferenza proveniente dalla perdita di una persona amata in maniera molto penetrante.

Bonnie Raitt - Made Up Mind

D'impatto come un diretto allo stomaco. Made Up Mind è il singolo di punta di JUST LIKE THAT... ed è una cover di un brano del duo The Bros. Landreth. Raitt rende sua la traccia con un'interpretazione blues, impreziosita da formidabili interventi alla slide guitar.