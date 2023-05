Il primo festival d’Italia, quando il Rock fece vibrare Milano

Si è detto che fu una gara tra cantanti rock, e che Adriano Celentano si presentò sul palco con un complesso chiamato Rock Boys insieme a Enzo Jannacci, Giorgio Gaber e Luigi Tenco, e che vinsero la serata con "Ciao ti dirò”. In realtà le cose non sono andate proprio così: nel suo gruppo non c’erano né Gaber né Tenco, e non cantò Ciao ti dirò. Lo stesso Adriano ha messo le cose in chiaro:

"Era il 18 maggio del 1957, quando Bruno Dossena, campione del mondo di boogie woogie, organizzò il primo festival europeo del rock al Palazzo del Ghiaccio di Milano. Mi aveva sentito cantare al Tecla e volle a tutti i costi che io partecipassi, visto che tra tante orchestre che vi partecipavano, io ero l’unico cantante rock. Però io ho pensato: ma io con quale orchestra canto? E allora non sapendo cosa fare, anch’io misi insieme un gruppo: basso, batteria e chitarra erano i fratelli Ratti, tre strepitosi musicisti con cui avevo subito legato. Però ci mancava un pianista e uno dei fratelli mi parlò di un certo Enzo Jannacci che io chiamai immediatamente, era fortissimo, e poi aveva quella tipica follia che hanno i medici quando sbagliano le operazioni. Ancora adesso è così, eh?, ma allora era perfetto. Jannacci portò un sassofonista e così si era completato il gruppo dei “folli”. E non è vero che parteciparono anche Gaber e Tenco, come dice qualche male informato. Gaber io lo conobbi soltanto un anno dopo e Tenco addirittura tre anni dopo. E non è neanche vero che io quella sera cantai Ciao ti dirò, quella canzone ancora non esisteva.”