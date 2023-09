Intervista a Martin Lopez dei SOEN, lezioni di Prog Metal | CLASSIC ROCK

Ritieni che il nuovo materiale sia più complesso tecnicamente?

Per certi versi, le canzoni sono più essenziali. A un certo livello è importante saper togliere ciò che è superfluo. Dopo TELLURIAN abbiamo cercato di essere più diretti, non ponendoci limiti in termini di partiture o durata. Nel disco trovi ritmiche intricate, ma pure singoli dalle marcate linee melodiche, come Memorial e Hollowed, e una ballata psichedelica, se vogliamo un po’ alla Pink Floyd, come Vitals. Volevamo che l’album suonasse heavy e ricco di groove, ma allo stesso tempo che si percepisse il tocco umano.

Un’altra traccia incredibile è Fortress. Hai un posto speciale dove ami rifugiarti per riflettere?

Quando sono a casa mi sveglio presto, esco e cerco di isolarmi e pensare. In tour non sono certo un tipo da party, quindi appena finito il concerto torno in albergo e mi riposo, oppure scrivo qualcosa. Prima con gli Opeth e poi con i Soen ho accumulato confidenza nel lavoro. Per chi fa musica pop è diverso, perché devi sempre cercare il singolo di successo e magari l’occasione passa una volta soltanto