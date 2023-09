Cosa c’entrano i Lynyrd Skynyrd nel numero di CLASSIC ROCK sugli anni 80?

È quindi con un groviglio di sentimenti contrastanti che oggi vi consiglio di tuffarvi nel lungo articolo che Jaan Uhelszki, una delle più prestigiose firme del giornalismo rock americano, ha dedicato alla saga dei Lynyrd Skynyrd. Di pezzi su di loro ne ho letti parecchi nella mia vita, ma questo mi ha stecchito: è una sinistra storia di fantasmi e presenze, premonizioni e destini già scritti. Una moderna storia gotica. Ed è curioso che quest’articolo, a lungo tenuto nel cassetto in attesa di utilizzo, veda la luce proprio adesso, in un numero di «Classic Rock» che in gran parte delle sue pagine guarda decisamente altrove, alla musica degli anni Ottanta.

Volendo, potrei trovarci una spiegazione psicoanalitica: all’epoca, mentre vivevo la mia vita di ragazzo negli anni Ottanta, mi sentivo un po’ a disagio e faticavo a riconoscermi in quell’estetica e in quelle sonorità. Sapevo per certo che la mia musica non era quella. I Lynyrd Skynyrd, invece, lo erano. E così, mi viene il sospetto che proporli proprio in questo numero così “Eighties” abbia per me il sapore di una piccola vendetta personale. Spero che la lettura che vi sto suggerendo vi emozioni quanto ha emozionato me, e magari vi faccia venire la voglia di rispolverare i dischi di questa band così meravigliosamente fuori moda.

