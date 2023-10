CHIARA IEZZI ospite speciale a DRAG RACE ITALIA

La terza puntata della nuova stagione di Drag Race Italia arriva su Paramount+ in Italia e su WOW Presents Plus in tutto il resto del mondo venerdì 27 ottobre, con un’ospite d’eccezione: attesa da tutti i fan del programma, accanto alla sorella Paola, Chiara Iezzi eccezionalmente in giuria come guest-judge.

Il terzo episodio del programma sarà interamente dedicato a “Paola e Chiara” e le queen saranno protagoniste di uno dei momenti più amati della stagione: il “Rusical”. Questa versione musical di Drag Race sarà un tributo ispirato interamente a tutte le hit di Paola e Chiara: un regalo per tutti gli appassionati del programma e per i fan di Paola e Chiara, icone della comunità LGBTQIA+.

In DRAG RACE ITALIA - condotto da Priscilla, affiancata in giuria da Chiara Francini, Paola Iezzi e Paolo Camilli - Le drag queen più agguerrite del Paese sono pronte a mettere alla prova il loro carisma, la loro unicità, il loro coraggio e il loro talento. La terza stagione di DRAG RACE ITALIA è la più recente versione internazionale del franchise di successo DRAG RACE in anteprima quest'anno, dopo DRAG RACE MEXICO, DRAG RACE GERMANY e DRAG RACE BRASIL.