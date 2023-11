Esce il nuovo CLASSIC ROCK ANNI!

li Anni Ottanta ci hanno regalato alcuni dei dischi più incredibili e apprezzati della grande Storia del Rock. Si parte con una vera e propria bomba atomica, “Back in Black” degli AC/DC (uno dei dischi più venduti di tutti i tempi), si sgranano gli occhi, e soprattutto i timpani, di fronte a tre outsider improbabili come i Motorhead di Lemmy che con “Ace of Spades” entrano nella storia, poi si resettano le scale musicali con il “mai sentito prima“ sound dei Police di Sting (“Zenyatta Mondatta”, con la hit “Don’t stand so close to me”). Neanche il tempo di riprendersi ed eccoti il Boss che sgretola le menzogne del sogno americano con “Born in the USA” e conquista il mondo intero, mentre i Talking Heads s’inventano una musica che non c’era mescolando art rock, new wave, punk, funk e tanta ironia (“Burning Down the House”, per esempio). Nel frattempo, dagli Iron Maiden ai Metallica, decine di band erigono il grande tempio dell’heavy metal che convoglia nelle sue immense sale milioni di fedeli da ogni continente. “The Number of the Beast” e “... And Justice for All” sono due dei dischi di questo decennio che decretano il successo globale e sempiterno del “metallo pesante”. Altri artisti, tuttavia, tracciano nuove strade e piantano nuovi semi destinati a sbocciare con grande rigoglio: Dire Straits (“Romeo and Juliet”) e David Bowie (“Let’s Dance”) sono tra i più fulgidi rappresentanti di questa rinnovata voglia di armonia e di bellezza. Ah, gli Anni Ottanta...