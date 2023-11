Geordie Walker, chitarrista dei KILLING JOKE, è morto a 64 anni

È scomparso Geordie Walker, il chitarrista e membro fondatore dei Killing Joke, all'età di 64 anni.

Walker è deceduto ieri mattina, e la notizia è stata confermata da Martin Atkins, suo amico e ex compagno di band nei Killing Joke, nonché nei supergruppi industrial-metal Murder Inc e The Damage Manual.

Riconosciuto per il suo stile chitarristico unico, elogiato da diversi musicisti come Jimmy Page, James Hetfield, Page Hamilton dei Casco e Kevin Shields dei My Bloody Valentine, Geordie Walker ha co-fondato i Killing Joke nel 1979 insieme al cantante Jaz Coleman e al batterista 'Big' Paul Ferguson. Sin dalla formazione della band, è stato l'unico membro costante insieme a Coleman.