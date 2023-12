Un nuovo album di David Gilmour nel 2024

David Gilmour sta lavorando in studio su un nuovo disco solista, la cui uscita è prevista per il 2024.

Il nuovo album sarebbe il seguito di Rattle That Lock del 2015, il quarto album solista di Gilmour, anche se da allora ha pubblicato il singolo solista Yes I Have Ghosts nel 2020 e il singolo a sorpresa dei Pink Floyd Hey Hey, Rise Up nel 2022.

La notizia è stata riportata dal sito dei Pink Floyd Neptune Pink Floyd, che ha ripreso una serie di post sui social media della moglie di Gilmour, la scrittrice e paroliera Polly Samson, che ha pubblicato sul suo account Instagram una serie di fotografie di David mentre lavora in lo studio con vari artisti.