Rock Tales: ROD STEWART e la Signora May | Classic Rock

Lei gli ruba l’anima e la verginità, regalandogli un ricordo che non lo avrebbe mai più abbandonato. Il festival prosegue magicamente e diventa un evento rivoluzionario, creando un modello per tutti i festival pop degli anni a venire, fino ai giorni nostri. C’era già tutto; l’atmosfera da carnevale, le giostre, il campeggio, lo stile di vita alternativo e l’amplificazione a palla. Un cinegiornale Movietone aveva descritto quel festival come pura follia. All’epoca, poi, c’era un fortissimo legame tra gli appassionati di rock e jazz e la Campagna per il disarmo nucleare, e Roderick iniziò a prendere parte alle marce annuali di Aldermaston, in Inghilterra, dal 1961 al 1963, intonando lo slogan Ban The Bomb e dando di matto, tanto da farsi arrestare più volte durante i sit-in. A detta dei suoi amici, Roderick aveva scoperto che far parte del movimento era un ottimo modo per incontrare ragazze. A tutte loro, si dice che il giovane Rod Stewart cantasse una canzoncina imparata nei pub, la cui protagonista, una giovane donna, tale Maggie May, lo aveva derubato della sua innocenza, pur risparmiandogli il portafogli... Nell’ottobre 1971, quella canzone arrivò al numero uno della UK Singles Chart (per cinque settimane) e raggiunse la vetta delle classifiche in Australia (quattro settimane), Canada (una settimana) e Stati Uniti (cinque settimane). Thank you, Maggie!

