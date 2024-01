THE BLACK CROWES: il nuovo attesissimo album!

NEW YORK, NY (12 gennaio 2023) - La leggendaria band rock The Black Crowes annuncia il loro attesissimo nuovo album, Happiness Bastards, in uscita in tutto il mondo il 15 marzo tramite la loro etichetta Silver Arrow Records. Prodotta dal produttore vincitore del premio GRAMMY Jay Joyce, il progetto è il decimo album in studio dei The Black Crowes e celebra il loro ritorno dopo 15 anni. Happiness Bastards è un album infuocato, sia fresco che intrinsecamente rock 'n' roll. La notizia entusiasmante è accompagnata dalla pubblicazione del primo singolo "Wanting and Waiting", un succosissimo assaggio di ciò che la band ha in serbo per noi.

Il 2024 segna i 40 anni dall'inizio dei The Black Crowes, e i fratelli Robinson rivendicano questo anno come l’anno del loro nuovo inizio: dopo decenni segnati da sesso, droghe, litigi, separazioni e divorzi, finalmente si stanno lasciando i trascorsi meno felici alle spalle. Ed è proprio con questo album che vogliono rendere omaggio al proprio passato, oltre che essere un augurio per un futuro insieme pieno di successi: Happiness Bastards include 10 brani originali, con una collaborazione molto speciale della superstar nominata ai GRAMMY Lainey Wilson.

Pur avendo affrontato le loro divergenze nel corso degli anni, sono ora due “felici bastardi”, con un album trionfante a dimostrarlo. Pre-ordina Happiness Bastards QUI.