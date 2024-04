DREAM THEATER: due date a ottobre con Mike Portnoy alla batteria

La notizia che i fan del progressive metal stavano aspettando da mesi è arrivata: i DREAM THEATER tornano in tour in Europa per celebrare quarant’anni di carriera, riproponendo il format “An Evening With” e presentandosi al pubblico con il leggendario Mike Portnoy alla batteria. In scaletta ci saranno i grandi classici che hanno reso grande la band in questi anni.

I DREAM THEATER saranno in concerto anche in Italia per due imperdibili appuntamenti: venerdì 25 ottobre saranno al Forum - Milano e sabato 26 ottobre suoneranno al Palazzo dello Sport di Roma.

I biglietti saranno in vendita secondo le seguenti modalità:

- in prevendita esclusiva ​​collegandosi a Metalitalia.com dalle ore 10:00 del 9 aprile. Non sarà necessaria la registrazione al sito.

- In prevendita generale su MC2Live.it e Vivaticket.com dalle ore 10:00 del 12 aprile.

Informazioni sui Vip Packages disponibili a qui.