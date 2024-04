“Se non sei famoso non esisti!” | VINILE

"Se non sei famoso, non esisti": questa frase l’ho letta in un post della cantante Chiara Galiazzo. Ed è un’amara verità purtroppo. Nell’immediato dopo Sanremo abbiamo visto diverse esternazioni di protagonisti della scena giovanile attuale in cui si lamentavano dei meccanismi della discografia di oggi, anche se chiamarla discografia è forse improprio vista l’assenza del supporto fisico, il disco appunto, in questa scena. Il mondo musicale attuale, quello in vista almeno, prevede una iperproduzione da parte dei pochi eletti che lo dominano o perlomeno ne sono protagonisti. Ecco quindi che ogni due settimane deve succedere qualcosa: un nuovo singolo, un nuovo video, qualche sold-out, magari manipolato, per i concerti, un featuring con un collega, qualche ospitata qua e là.

Non ci sono pause e questa frenesia non permette di creare. Semplicemente si smette di creare. Si produce. E non è proprio la stessa cosa. L’alternativa, come ha descritto benissimo Ghemon in una sua lunga e profonda analisi, è sparire. Ora Ghemon è artista strutturato e con una bella gavetta alle spalle e quindi ha capito bene cosa stava succedendo e ha preso le misure, altri, sbucati dal nulla e resi famosi da quegli stessi meccanismi manipolatori che possono cancellare un artista – che artista poi non è ancora diventato – non hanno gli strumenti per reagire e magari riposizionarsi o ritagliarsi una loro nicchia e quindi vengono devastati da questa vertiginosa ascesa e da un’altrettanta rovinosa caduta. L’hype, così lo chiamano gli esperti, deve essere continuo, con una costante e massiccia presenza sui social, nella vita di una giovane star, passata dalla cameretta di una stanza ai riflettori di un talent e agli stadi in pochi mesi.