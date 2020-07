5 dischi consigliati per scoprire Suzi Quatro

Il 45 giri era il formato perfetto per il glam rock: i fan squattrinati semplicemente non potevano permettersi gli LP. Per cui, QUATRO non entrò nemmeno in classifica. Eppure lo meritava: The Wild One è oro puro, e la sua fiammeggiante Keep A-Knockin’ di Little Richard non è solo un superbo boogie, ma è anche la cosa più vicina al movimento #metoo che si possa trovare a metà anni 70.

SUZI... AND OTHER FOUR LETTER WORDS (Rak, 1979)