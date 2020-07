Alcuni dei pezzi più belli (e meno noti) della psichedelia italiana

AD GLORIAM delle Orme

Le Orme iniziarono il loro percorso negli stessi anni dei New Trolls come gruppo prettamente beat-psichedelico (vi abbiamo parlato in questo articolo del loro omaggio ai Pink Floyd). La loro storia iniziò nella periferia di Venezia nella seconda metà degli anni 60 e, nel 1968, arrivò il loro primo album, AD GLORIAM. Come da titolo, l'album venne inciso solo per la gloria dato che i musicisti erano consapevoli che il loro genere era ancora piuttosto di nicchia e che questo primo album non avrebbe riscosso un gran successo commerciale (come, in effetti, fu).

Nonostante ciò, il disco pose comunque le basi per lo sviluppo del sound ricercato dal gruppo e portato avanti per molti anni fino al suo perfezionamento.