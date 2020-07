Il giorno dello scioglimento degli Everly Brothers

A che cosa si riferiva Don? I problemi iniziarono negli anni Sessanta, quando i due fratelli si arruolarono nella marina militare. Parallelamente, a livello globale il panorama musicale iniziava a cambiare, sull'onda della Beatlemania. Neanche questo riuscì però a fermare gli Everly Brothers che, nonostante il calo commerciale verificatosi, non smisero di suonare. Nel 1970, per esempio, accettarono di rimpiazzare Johnny Cash nel suo show televisivo durante l'estate.

A dividere i due fratelli furono soprattutto divergenze musicali, e nello specifico le diverse direzioni che volevano dare al duo. Phil, da un lato, credeva che un rinnovamento avrebbe giovato alla band, e voleva intraprendere sentieri nuovi. Don però era assolutamente contrario all'idea, temendo che i loro fan non li avrebbero seguiti in una transizione troppo rapida.

Così, il 14 luglio 1973, quando si sentì criticare così aspramente dal direttore del locale in cui stava suonando, Phil non resse oltre: distrusse la sua chitarra e ne se andò. Gli Everly Brothers si erano sciolti.

Seguì un decennio di separazione fino a quando, nel 1983, Paul McCartney chiese proprio a Phil e Don di incidere la sua On the Wings of a Nightingale. A quella reunion, il cui prodotto scalò le classifiche, seguirono altre iniziative insieme. Come il loro Reunion Concert e, nel 1986, la pubblicazione dell'album BORN YESTERDAY.