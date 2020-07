Lutto nella musica: è morto Peter Green, cofondatore dei Fleetwood Mac

Il chitarrista e cofondatore dei Fleetwood Mac si è spento nel sonno a 73 anni. Il nostro ricordo:

Vi abbiamo parlato recentemente del suo capolavoro THE END OF THE GAME. Peter Green, co-fondatore dei Fleetwood Mac e leggendario chitarrista, è morto a 73 anni: la notizia è stata data dalla sua famiglia, che ha fatto sapere che il musicista si è spento "pacificamente nel sonno".

Peter Allen Greenbaum era nato a Londra nel 1946. Salì alla ribalta nel 1966, quando fu chiamato a sostituire - dapprima solo per qualche concerto, poi stabilmente - Eric Clapton nella celebre blues band inglese degli anni '60: i Bluesbreakers di John Mayall. Insieme al batterista Mick Fleetwood e al bassista John McVie, anche loro nella band di Mayall, e al chitarrista Jeremy Spencer, decise di formare un nuovo gruppo: i Fleetwood Mac, appunto.

Green, tuttavia, si propose fin da subito come un personaggio irrequieto, a disagio nel mondo dello star system e della notorietà. Così, il 20 maggio del 1970, lasciò il gruppo dopo una serie di contrasti dovuti, si dice, al suo eccessivo uso di droghe, in particolare di LSD.

Solamente un mese dopo, lanciò il suo debut album solista, THE END OF THE GAME, un disco di culto, "selvaggio" come la sua copertina, sperimentale, coraggioso, estremamente d'avanguardia.