Sympathy For The Devil, tra Beatles e Rolling Stones

Siamo nella seconda metà degli anni 60, quando il rock di per sé è visto come una cosa diabolica. E aggiungiamoci la morte di Brian Jones, l’omicidio di Altamont (avvenuto guarda caso subito dopo che era stata eseguita Sympathy For The Devil), la morte prematura e improvvisa del figlioletto di Keith Richards e Anita Pallenberg (che in quel periodo si vantavano di praticare la magia nera).

Per anni e anni, ogni accadimento tragico in cui fossero coinvolti gli Stones veniva fatto risalire al presunto peccato originale: la vicinanza con Satana. Oggi tutto questo fa sorridere. Oggi che si discute su chi sia un vero satanista e chi un improvvisato, su chi usi Satana per far parlare di sé e chi lo veda come la parte istintuale da far riemergere contro ogni convenzione. E infatti, quando gli parlano di black metal, Mick Jagger fa una faccia leggermente seccata: progenitore lui? Ma scherziamo?