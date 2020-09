Il nuovo numero di «Classic Rock» da domani in edicola. Tutte le esclusive

Festeggeremo poi un anniversario importante: i 40 anni di ACE OF SPADES, album con cui i Motörhead piombarono a sorpresa al quarto posto delle classifiche inglesi, diventando le più improbabili delle rockstar. La band di Kilmister era allora pronta per l'America. Ma, come dimostrarono i fatti, l'America non era ancora pronta per loro...