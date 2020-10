Le 5 cose che (forse) non sapevi su Johnny Cash

L'uomo in nero dall'esistenza travagliata e dalla voce inconfondibile non ha mai abbastanza segreti per il suo pubblico. Chi vuole conoscere meglio Johnny Cash?

Un'infanzia difficile

Johnny Cash, l'omone di un metro e ottantotto dalla calda voce ammaliante muove i suoi primi passi in Arkansas negli anni Trenta. Un bravo ragazzo di campagna, che sin da piccolo sente la mancanza dell'affetto paterno, a lui rivolto in maniera ruvida e grezza. Poi accade l'irreparabile. A soli 14 anni, nel 1944, Johnny assiste alla morte del fratello, tagliato in due da una sega elettrica. Un evento traumatico, che incide sulla sua fragilità emotiva, soprattutto dopo che il padre gli confessa che avrebbe preferito vedere lui morto. Così lentamente in lui si instilla quella bestia dell'anima, che ne divora l'intimità fino a esplodere in canzoni spezzate e così profondamente sofferte.

In difesa dei nativi americani

Nel 1964 esce l'album BITTER TEARS: BALLADS OF THE AMERICAN INDIAN, dove Johnny Cash si fa portavoce della storia sofferta degli Indiani d'America. Così le "lacrime amare" del titolo si sciolgono in otto ballads votate a una narrazione incensurata dalla forte presa emotiva. Il progetto è nato in collaborazione con Peter LaFarge, musicista folk che spesso si è espresso a favore dei nativi americani. Con lui, Johnny ha potuto conoscere e approfondire meglio la loro cultura con ricerche sul campo nelle riserve indiane. Si tratta di un'opera fortemente voluta e sentita da Cash, che ebbe grande risonanza, in particolare con il brano The Ballad of Ira Hayes. Questa è la storia di un valoroso marine della battaglia di Iwo Jima che, tornato in America, fu emarginato in quanto indiano e morì di povertà e stenti a soli 32 anni.