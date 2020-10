I vinili più venduti dell’ultima settimana

Ci sono 5 nuove entrate questa settimana nella classifica dei vinili più venduti in Italia, con due grandi artisti italiani ai primi posti....

Per stilare questa classifica, ci affidiamo come sempre alla FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana).

In testa alla classifica dei vinili più venduti della settimana in Italia, troviamo NOTE DI VIAGGIO - CAPITOLO 2: NON VI SUCCEDERÀ NIENTE, la seconda raccolta di successi di Francesco Guccini reinterpretati da artisti italiani, di cui vi abbiamo parlato in questo articolo.