5 aneddoti e curiosità per conoscere meglio Rino Gaetano

In radio

Forse non sapevate che Rino si era cimentato anche nella radio, debuttando con un programma chiamato Canzone d’Autore, nel 1978. Il cantautore voleva con questo dare luce agli artisti emergenti, snobbati dagli altri media e invece invitati da lui a partecipare con un proprio brano.

La morte

L'aneddoto più triste che riguarda Rino Gaetano è la nota coincidenza tra il suo brano La ballata di Renzo e il tragico incidente stradale in cui il cantautore perse la vita. Renzo moriva rifiutato sistematicamente, per un motivo o per l’altro, da tutti gli ospedali.

Lo stesso rimbalzo costò la vita a Rino Gaetano, che non fu curato per mancanza di attrezzature al Policlinico Umberto I, e nessun altro ospedale contattato sembrava avere posti per lui. L’assurdità di questa situazione venne poi indagata, ma le domande ancora oggi sono moltissime.