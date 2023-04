Netflix per i metallari esiste e costa 6.66$ al mese

È stata lanciata una nuova piattaforma di streaming video rivolta direttamente ai fan dell'heavy metal. Thunderflix è disponibile anche in Italia (ancora in lingua inglese) per £6,99 / $6,99 al mese e propone in prima fila lungometraggi video di Black Sabbath, Aerosmith, Slipknot, Iron Maiden e molti altri.

Il servizio è stato lanciato da Samuel Douek, ex coordinatore del marketing di Nike, che ha anche creato l'Hola Mexico Film Festival a Los Angeles nel 2006. È disponibile in tutto il mondo (anche se in Russia è attualmente bloccata) tramite qualsiasi computer, dispositivo mobile o TV con streaming accesso.

"Il cinema è sempre stato il lavoro della mia vita, ma l'heavy metal è stato nella mia anima da quando avevo 6 anni", dice Douek a Indie Wire. Tra i film disponibili al lancio ci sono Day Of The Gusano: Live In Mexico di Slipknot, The End dei Black Sabbath, Live At Finsbury Park dei Rage Against The Machine, Scream For Me Sarajavo di Bruce Dickinson e Murder In The Front Row: The San Francisco Bay Area Thrash Metal Story. Thunderflix promette di offrire ai fan un mix di "nuove uscite, esibizioni dal vivo, documentari, filmati dietro le quinte e contenuti ufficiali dei loro artisti preferiti".