I primi anni di Garbo | VINILE N.39

Per saperne qualcosa, nella prima metà dei Settanta, bisognava leggere riviste specializzate come «Ciao 2001» o «Nuovo Sound», e poi «Muzalo» e «Gong».

O anche avere, come me, un fratello con qualche anno di più che portava a casa i dischi “giusti”. Grazie a lui ho avuto modo di approfondire le mie conoscenze e questo mi ha spinto a voler fare qualcosa di analogo, ma con la mia sensibilità. Ho buttato giù qualche accordo e ho provato a metterci sopra le prime frasi, che fin dall'inizio erano in italiano perché non parlavo inglese. In generale, le canzoni in italiano non mi piacevano, non mi suggerivano emozioni, non mi facevano volare, viaggiare con la mente. Raccontavano tutte “storie” e io non volevo essere l'ennesimo cantastorie, con la musica volevo creare immagini, fotografie, cinema. Così sono nati i primi provini, poi rielaborati per il mio esordio del 1981.

Un attimo, stiamo saltando qualcosa. Che mi dici della tua gavetta?

Guarda, ero totalmente all’oscuro di cosa fosse l'industria discografica, di cosa significasse avere un contratto o fare un disco... vivevo in provincia e non avevo alcun contatto con gente “del giro”. Quando cominciai a scrivere brani, alcuni compagni di scuola divennero i miei musicisti, e fu naturale pensare assieme a loro di registrare qualcosa. All'epoca in Lombardia era normale fare lavoretti estivi, di solito per pagarsi le vacanze; invece io, dopo aver racimolato qualche soldo, andavo in una picco la sala di registrazione. A Lecco ce n’era una anche carina nello scantinato di un negozio di dischi sotto i portici, Battistini, e un sabato pomeriggio incontrai lì Giuseppe Banfi detto Baffo, il tastierista dei Biglietto per l'Inferno, amico dei figli del proprietario. Fu lui a occuparsi delle registrazioni dei miei provini, una manciata di brani appena abbozzati, e alla fine mi chiese se poteva avere una copia della mia cassettina per “propormi a qualcuno”. Gli risposi di sì anche se non avevo cognizione di cosa volesse dire: ero ingenuo, i ventenni dei tardi Settanta non erano come i ventenni di oggi che sanno di poter bussare alla porta di una major assieme a due avvocati. Un mesetto dopo mi telefonò dicendomi che un discografico interessato alla mia musica mi avrebbe chiamato presto per fissare un appuntamento.