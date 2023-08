L’importanza di STORIA DI UN MINUTO, PFM | PROG GRANDI GLORIE

Che palestra le cover, Battisti e il resto!



Ricorda Franz Di Cioccio: “Ovviamente per allenarci, eseguivamo anche le cover e capivamo di essere bravi ma avvertivamo che parte del nostro talento era sprecato in Italia. Ricordo questa sensazione anche con I Quelli: praticamente, suonavamo in almeno otto dei primi dieci 45 giri in classifica, come musicisti da studio ma cercando di metterci del nostro, però nessuno lo sapeva e poteva rendersi conto della nostra bravura. Quando, invece, incidevamo dischi come I Quelli ci spettavano sempre le cover ‘scrause’, non potevamo decidere noi. Al Cantagiro 1969 presentammo Dici, una canzone talmente brutta che mi ha spinto a dimenticare anche di chi fosse la versione originale [Dizzy, 45 giri di successo, sempre del 1969, dell’americano Tommy Roe... in effetti Franz ha ragione da vendere rispetto alla bruttezza e all’inadeguatezza del brano per I Quelli, nda]. Ricordo che un’altra volta ci toccò l’orribile I’m A Tiger, incisa da Lulu nel 1968. Purtroppo non contava la bravura per farsi assegnare delle buone canzoni da interpretare. L’unico che scriveva dei brani sempre formidabili era Lucio Battisti. Su quelli potevi inventare dei tempi strani, fare dei contrappunti... quando su Dieci ragazze arriva il verso ‘Vorrei sapere chi ha detto’... (batte il tempo)... quel pum pum conta nell’arrangiamento... la gente l’aspettava, era un punto di riferimento. Come anche Acqua azzurra acqua chiara (ribatte il tempo): ci sono i tamburi dietro, senti proprio l’acqua che ti arriva addosso. In La canzone del sole, dove canta ‘O mare nero, o mare nero, o mare ne... tu eri chiaro e trasparente come me’, c’era il piatto, che io chiudevo alla Carmine Appice [uno dei batteristi più apprezzati nel passaggio dagli anni 60 ai 70: Vanilla Fudge, Cactus, Beck-Bogert-Appice, nda]... ssshhh... e sembrava il suono della risacca. Collaborai con Lucio negli anni d’oro, dove suonai in ogni suo disco. Fu bello lavorare così: mi permise di eseguire quello che volevo perché era un artista intelligente e diverso”.