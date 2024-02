PINEAPPLE THIEF: Un nuovo pubblico ci aspetta

IT LEADS TO THIS è il nuovissimo album dei Pineapple Thief, che nelle prossime settimane lo porteranno sul palco, in un tour europeo che toccherà anche Milano, all’Alcatraz, il 7 marzo. Ce ne ha parlato il cantante, chitarrista e compositore principale Bruce Soord.

Il vostro album esce a pochissima distanza dal tuo disco solista!

Ho lavorato a entrambi i progetti contemporaneamente e sono maturati quasi insieme, per cui ho suggerito alla mia etichetta di far uscire subito l’album solista, poiché per i PT dobbiamo far coincidere gli impegni con quelli di Gavin Harrison con i King Crimson o i Porcupine Tree.

Rispetto ai primi tempi, ora concedi uno spazio più ampio ai tuoi colleghi della band.

Noi quattro ci conosciamo da tanto ormai, quindi è automatico consentirgli totale libertà. Ci ha aiutati anche Beren Matthews, il nostro chitarrista in tournée, il che è stato