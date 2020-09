John Bonham e il duetto inedito con Paul McCartney

A quell'epoca Paul aveva da poco fondato gli Wings, con Linda McCartney e Denny Laine. E quando l'ex leader dei Fab Four incontrò Bonzo, volle il suo tocco inconfondibile nell'album in registrazione WINGS AT THE SPEED OF SOUND, in uscita nel 1976. In particolare il brano tratteggiato dal loro duetto fu Beware My Love. Qui la graffiante voce di Paul si muove lungo le dolci note della tastiera di Linda, al ritmo incalzante della chitarra di Denny e con la magia del crescendo della batteria di John.

Un'ottima combinazione, dunque, che tuttavia rimase inedita negli anni, fino all'edizione rimasterizzata del 2014. La versione originale, infatti, è suonata dal batterista Joe English e dura un minuto in più. Certo, John e Joe condividevano lunghi capelli castani e barba incolta, ma il loro tocco musicale è diverso. Nella musica di John c'era quella sfumatura che un amico molto vicino, come Robert Plant, può esprimere alla perfezione.