5 imperdibili curiosità sui Black Sabbath

Le follie di Ozzy

Il cantante Ozzy Osbourne è sicuramente il volto più iconico dei Black Sabbath, anche solo per l'alone di leggende che lo circonda. Così tutti conoscono il famoso aneddoto per cui, nel gennaio 1982, sul palco, Ozzy prese al volo un pipistrello che volava lì intorno e lo morse sul palco. L'evento divenne simbolo dell'album SPEAK OF THE DEVIL, dove un biondissimo Ozzy gronda sangue dalla bocca in una cornice sovrastata da un pipistrello. Forse però non sapete che l'artista ha staccato anche la testa a un piccione durante una conferenza stampa.

Ozzy è una vera e propria icona scenografica, dunque, che si è cosparsa di vernice viola sul palco per attirare pubblico o ancora che ha rubato 500$ alla moglie prima del matrimonio per comprarsi la cocaina. Per non dimenticare la celebre sniffata di formiche!