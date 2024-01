Ne avete abbastanza degli anni 80?

Cosa rende gli anni 80 una decade così fottutamente pazzesca

Benvenuti nel decennio in cui il rock era grande, i capelli erano ancora più grandi e i pantaloni mai troppo attillati! Gli anni '80 sono stati un periodo memorabile per la musica, e il rock ha dominato le classifiche con il suo mix di chitarre eccessivamente distorte e testi che a volte sembravano essere stati scritti da poeti ubriachi. Preparati a immergerti nella nostalgia, ma non dimenticare di spazzolare bene i tuoi capelli in stile mullet prima di continuare la lettura…

Iniziamo con l'aspetto più iconico degli anni '80: i capelli. Se non avevi una chioma che poteva competere con la Torre di Pisa in altezza, allora eri fuori dal giro. I parrucchieri dell'epoca erano considerati eroi nazionali, capaci di trasformare chiunque in una versione capelluta di un pavone in parata. E se non avevi almeno una lacca a portata di mano, eri destinato a soccombere al tuo aspetto incolto e ordinario.

Ora, parliamo della moda. Gli anni '80 hanno dato vita a un vero e proprio carosello di abbigliamento eccentrico, con pelle, borchie, patchwork animalier e colori fluorescenti che dominavano la scena. Le spalline erano così grandi che potevano essere utilizzate come armature, e le giacche in pelle erano un must-have per ogni aspirante rockstar, anche se suonavi la chitarra da solo in camera tua.