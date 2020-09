I Kiss uniti, ma divisi, nei loro quattro album da solisti

Si era tanto scommesso su questa operazione discografica, nata per cavalcare l'onda infuocata del successo dei Kiss alla fine degli anni Settanta. Ma il progetto si sbriciolò tra le morse dell'ambizione. Così, alla fine, solo due album ottennero un discreto successo. Per primo quello di Ace Frehley, che riuscì a conquistarsi una posizione nella Top 10 americana con il singolo New York Groove, cover del brano degli Hello. A seguire quello di Gene Simmons, vincitore di un disco di platino e collocato nella 22esima posizione delle classifiche statunitensi.

Insomma, non certo il successo sperato, ma neanche un risultato così deludente. Basti pensare che oggi i quattro dischi sono ricercati oggetti da collezione per gli appassionati dei 33 giri. Inoltre nel 2018 sono stati pubblicati in un unico cofanetto in edizione limitata (solo 2500 copie). Qualche anno prima, invece, nel 2015, Julian Gill ha pubblicato un monografico di 454 pagine destinato all'analisi approfondita degli album in questione.

Si può dire quindi che il loro successo sia stato dilazionato nel tempo, frammentato nei ricordi di coloro che hanno amato i loro spettacolari live e i brani leggendari. Ricordiamo quindi a 42 anni di distanza i Kiss nel loro impavido e ambizioso progetto musicale.