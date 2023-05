La cerimonia di introduzione alla Rock & Roll Hall of Fame del 2023 è prevista per il 3 novembre al Barclays Center di Brooklyn, New York.

"L'incredibile gruppo di candidati di quest'anno riflette i diversi artisti e suoni che definiscono il rock'n'roll", afferma John Sykes, presidente della Rock & Roll Hall of Fame Foundation, da non confondere con l'ex chitarrista dei Thin Lizzy/Whitesnake. “Siamo onorati che la cerimonia di di questo novembre a New York coincida con due pietre miliari nella cultura musicale; il 90° compleanno di Willie Nelson e il 50° anniversario dalla nascita dell'hip-hop”.

Sebbene Kate Bush non abbia pubblicato nuova musica dal 2011, ha registrato un enorme aumento di popolarità lo scorso anno grazie all'uso di Running Up That Hill nella serie Netflix Stranger Things.

Fonte: Loudersound, by Paul Brannigan