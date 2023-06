All’asta rare White Label di Led Zeppelin, Thin Lizzy, Cure e molti altri

Invece, la stampa di prova della ristampa del 2018 di The Song Remains The Same dei Led Zeppelin è una delle sole cinque prodotte, e si stima che sarà venduta tra le 150 e le 200 sterline, e anche la versione 11LP con white label di The Vinyl Collection 1972 degli Status Quo (1980) dovrebbe valere lo stesso ammontare, che è inferiore al box set attualmente in vendita su Amazon. Un affare, forse.

E per quelli con tasche più profonde, l'offerta per alcuni di quegli album firmati Cure si sta già dirigendo verso la soglia delle 1000 sterline. Il catalogo dell'asta è disponibile online e i fan possono fare offerte online o registrarsi per partecipare all'asta dal vivo, che si svolgerà domani (6 giugno) alle 10:00 nel Regno Unito.

"Come sempre, siamo grati a tutti gli artisti, alle loro etichette e ai team per aver reso possibile l'evento con il loro generoso supporto", afferma Johnny Chandler, A&R Director presso Universal Music Recordings, che ha fondato la White Label Auction, "e speriamo di generare il più possibile per aiutare il Trust a continuare il suo prezioso lavoro”.

I proventi dell'asta - che lo scorso anno ha raccolto 44.000 sterline - vanno al BRIT Trust, l'ente di beneficenza istituito dall'industria discografica britannica nel 1989 che sostiene centinaia di cause in tutto il paese, tra cui The BRIT School, East London Arts & Music, Nordoff & Robbins music therapy charity e molti altri.

