Quali sono le cover più famose di “Yesterday”?

Il testo racconta la fine di una storia d'amore e lo fa con parole così semplici e immediate da cullare anche il più gelido dei cuori. Il ritmo di Yesterday è trainante, ma con dolcezza, e non si può rinunciare a canticchiare il brano dopo averlo ascoltato. Così, non ci sorprende che questo conti il più alto numero di cover nella storia della musica, registrate dal Guinness Book of Records come 1600 in 20 anni, dal 1965 al 1985.

Eccone qualcuna...

Artisti di grande calibro si sono cimentati nel dare la loro personale interpretazione del brano. Ed è Frank Sinatra che apre le danze nel 1969, con una versione fiabesca dall'eleganza innata che ci fa sognare.